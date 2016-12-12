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Yol kenarında 19 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Konya’da yol kenarında 19 yaşındaki bir gencin cesedi bulundu.

Yol kenarında 19 yaşındaki gencin cesedi bulundu

12 Aralık 2016 11:14

Olay, saat 08.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Konya-Adana karayolu onuncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında valiz ve dağılmış eşyalar gören bir kişi, eşyaların olduğu yere yaklaştığında yerde yatan bir de erkek cesedi görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, hayatını kaybeden şahsın Şırnak doğumlu 19 yaşındaki Kerem Yılmaz olduğunu tespit etti. Eşyalar arasında TIR’a ait araç parçası bulan polis, gencin trafik kazası sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Hayatını kaybeden Kerem Yılmaz’ın cansız bedeni cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.


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