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Yol kenarında erkek cesedi!

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Yazıbaşı Mahallesi’nde yol kenarına atılmış bir erkek cesedi bulunduğunun ihbar edildiği öğrenildi.


14 Ekim 2016 12:26

Jandarma ekiplerinin ihbar sonrasında yaptığı çalışmalarda cesedin A.Ç.B.’ye ait olduğu ve ateşli silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda A.Ç.B.’nin en son 6 Ekim günü 21.00 sıralarında yanında U.G. ile birlikte ayrıldıkları, yanlarında U.G.’nin eşi olarak tanıttığı bir bayanın da bulunduğu tespit edildi.

Yakınları, A.Ç.B.’den haber alınamaması üzerine U.G.’yi aradıklarını ve A.Ç.B.’yi yol kenarına bıraktıktan sonra Adana’ya gittiklerini söyledikleri öğrenildi. Yapılan takip sonrasında 11 Ekim günü U.G. yakalanarak gözaltına alınırken, suçunu itiraf ettiği ve olayda kullandığı silahı sattığını söylediği bildirildi.

Yapılan soruşturma sonrasında U.G. adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


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