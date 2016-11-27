Olay, akşam saatlerinde D-100 karayolunun Koyulhisar ilçesi Dilekli köyü yol ayrımında meydana geldi. Yol kenarında fındık satan Ahmet Güney'e yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir araç çarparak kaçtı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güney'in öldüğünü tespit etti. İncelemenin ardından cenaze, Koyulhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede bir araca ait plaka buldu. Plakanın kazaya karışan araca ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ahmet Güney'in, kardeşi Ali Güney ile Giresun'dan Koyulhisar ilçesine geldikleri ve yol kenarında fındık satarak geçimlerini sağladıkları öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Arısal

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