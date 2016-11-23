Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ilçesinde geceleri yoldan geçen sürücülerle para karşılığında cinsel ilişkiye giren kadınların olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bunun üzerine polis, fuhuş yapıldığı belirtilen Aziziye Mahallesi'ndeki Üçler Mezarlığına yakın mesafede bulunan Piri Esat Caddesi'ne ve Mengüç Caddesi üzerinde kadınları takibe aldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 15 kadın, söz konusu caddelerin kenarında müşteri bekledikleri sırada yakalanarak gözaltına alındı.

"Bizi kesseniz de sokaklara çıkmaya devam edeceğiz"

Uyuşturucu bağımlısı olan hayat kadınlarının yoldan geçen sürücülerle 50 ila 100 lira karşılığında anlaştıktan sonra tenha yerlere giderek cinsel ilişkiye girdikleri ileri sürüldü. Ayrıca kadınlardan bazılarının evli ve çocuklu olduğu, birlikte oldukları kişilerden aldıkları paralarla uyuşturucu temin ettikleri ve çocuklarının geçimini sağladıkları belirtildi. Suçüstü yakalanan kadınlardan bazılarının polise, “Bizi kesseniz de, uyuşturucu almak ve geçimimizi sağlamak için bu sokaklara çıkmaya devam edeceğiz” dedikleri iddia edildi.

Gözaltına alınan 15 kadın geniş güvenlik önlemi altında Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Bu sırada bazı kadınlar kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına el hareketi yaparak, sözlü saldırıda bulundu. Görüntü vermemek için yüzlerini gizleyen kadınlar daha sonra ifadeleri alınmak üzere Ahlak Büro Amirliği'ne götürüldü.

Selman Ayas