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Yol kenarında ölü bulundu!

Şanlıurfa’da evden çıkan gencin cesedi bölünmüş yolun ortasındaki su tahliye kanalında bulundu.

Yol kenarında ölü bulundu!

03 Haziran 2018 19:16

Edinilen bilgiye göre, olay Şanlıurfa - Viranşehir karayolunun 65’inci kilometresi Dağyanı kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki sürücüler, bölünmüş yolun ortasındaki su tahliye kanalında yatan bir şahıs görünce durup kontrol etti. Yerdeki şahsın hareket etmediğini belirleyen vatandaşlar, durumu sağlık ekipleri ile jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede cesedin öğlen saatlerinde evden çıkan ve bir daha dönmeyen 17 yaşındaki Mehmet Emin Çelik’e ait olduğu belirlendi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Şahsın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şinasi İnan - İmam Dokmak
 

 

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