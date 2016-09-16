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Yol kesen teröristler bir korucuyu şehit etti

Van’ın Çatak ilçesinde yol kesen teröristler bir korucuyu şehit etti.

Yol kesen teröristler bir korucuyu şehit etti

16 Eylül 2016 16:37

Alınan bilgilere göre olay, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Kaçıt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezinden Narlı Mahallesi’ne minibüsle giden Ali Ogün isimli geçici köy korucusu, yol kesen PKK’lı teröristler tarafından araçtan indirildi. Teröristler, minibüsten indirdikleri korucuyu silahla ateş ederek şehit ettikten sonra bölgeden kaçtılar. Teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Van Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman da olayı doğrulayarak, şehit korucuya Allah’tan rahmet diledi.

Etiketler: Ali Ogün


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