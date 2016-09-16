Alınan bilgilere göre olay, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Kaçıt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezinden Narlı Mahallesi’ne minibüsle giden Ali Ogün isimli geçici köy korucusu, yol kesen PKK’lı teröristler tarafından araçtan indirildi. Teröristler, minibüsten indirdikleri korucuyu silahla ateş ederek şehit ettikten sonra bölgeden kaçtılar. Teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Van Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman da olayı doğrulayarak, şehit korucuya Allah’tan rahmet diledi.