Olayda, 1 kişi yaralandı. Olay, Nusaybin-Midyat karayolu Taşburun bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kırsal alandan gelen bir grup PKK’lı terörist, yolu kapatarak, eylem yaptı. Teröristler, durdurmaya çalıştıkları bir aracı uzun namlulu silahlarla taradı. Olayda, 1 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye zırhlı araçlarla çok sayıda asker sevk edildi. Bunun üzerine teröristler kaçarken, bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Yaralı vatandaş ise Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Neriman Çelebi - Abdullatif Altunkaynak