Kaza Malatya-Gölbaşı Karayolu Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Erkenek Jandarma Karakolu önünde yol uygulaması yapan jandarma görevlileri denetimin sona ermesi ile toparlanmaya başladı. Bu sırada Malatya’dan Adana istikametine gitmekte olan K.D. yönetimindeki 49 DA 706 plakalı TIR yolda toparlanan askeri araca çarptı. Feci kazada yolda dubaları topladığı öğrenilen Jandarma Er Uğur İpek(20) ile araçtaki Astsubay Çavuş Mustafa Erdal (22) yaralandı.

Yaralı askerler olay yerine gelen ambulanslarla Doğanşehir İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Jandarma Er Uğur İpek şehit oldu. Kaza da yaralan Astsubay Çavuş Mustafa Erdal ise ilk müdahalesinin ardından Malatya Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Görgü tanıklarının iddiasına gire kazaya karışan TIR’ın yaklaşık 200 metre sonra durabildiği ve çevredeki vatandaşların tepkisi sonrası gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle Malatya-Gölbaşı karayolunda bir süre trafik kontrollü olarak verilirken kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Bu arada kazada şehit olan Jandarma Er Uğur İpek’in Nevşehir nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Cahit Özçelik - Şükrü Sağlam

MALATYA