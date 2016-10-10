Gözaltına alınan zanlının ifadesi doğrultusunda ise bir barakada yapılan aramada 40 bin adet kaçak sigara ele geçirildiğini bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, 09 Ekim 2016 tarihinde Şemdinli Metrete Tepe bölgesinde Tekeli yol kontrol noktasında 50 adet Walking Magnum marka pompalı tüfek ele geçirildiği ifade edildi. Yakalanan şahsın ifadesi doğrultusunda bir barakada yapılan aramada ise 40 bin paket sigara ele geçirildiği kaydedildi.

Barakada teröristlerin saklanma ve geçiş maksadıyla kullandığı değerlendirilen tünelin çıkışının Güven Dağı istikametine doğru olduğunun tespit edildiği belirtildi.