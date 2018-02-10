Diğer
Kategoriler

Yol kontrolünde uyuşturucu baskını: 3 gözaltı

Isparta’da polisin yaptığı yol kontrollerinde şüphe üzerine durdurulan araçta 21,39 gram eroin maddesi ile uyuşturucu kullanım aparatı bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Yol kontrolünde uyuşturucu baskını: 3 gözaltı

10 Şubat 2018 10:59

Alınan bilgiye göre, kentin 4 ayrı giriş ve çıkış noktalarında bulunan yol kontrol noktası çalışmaları kapsamında, Emniyet güçleri geçtiğimiz akşam Antalya istikametinden gelen bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Sav Kavşağı’nda Polisin yaptığı kontrollerde, C.K., M.Ç. ve G.Y. isimli 3 kişi ile birlikte kullandıkları araç içerisinde 21,39 gram eroin maddesi ve 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerine teslim edilirken, C.K., M.Ç. ve G.Y. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra 3 şahsın adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç