Yol nedeniyle her gün ölümle yüz yüze geliyorlar

Denizli-Uşak karayolunun Çivril içinden geçen bölümünde yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar için tehlike oluşturuyor. Yaya geçidi için işaret ve levhası, trafik ışığı ve üst geçidi bulunmayan yoldan geçmek isteyen vatandaşlar, tehlike ile karşı karşıya kalıyor. Şehirler arası yol statüsü de bulunan ve trafiğin hızlı aktığı ana yolda, karşı tarafa geçmek isteyen vatandaşlar, zor anlar yaşıyor.

Yapımı yeni tamamlanan ve daha önce 4 kavşağın bulunduğu 2 kilometrelik şehir içinden geçen yolda tek kavşak konulması araç sürücülerinin de işini zorlaştırıyor. Özellikle okul giriş çıkış saatleri ile ilçe pazarının kurulduğu Perşembe günleri yolun üst kısmında kalan vatandaşlar ve öğrencilerin yüksek hızla seyreden araçların önünden karşıya geçmeye çalışması, tehlikeli anların yaşanmasına neden oluyor.

Akpınar ve Şehitler mahallelerinden araçları ile gelen vatandaşların ilçe merkezine geçmek için ana yolda, ters yönden gitmek zorunda kaldığı yolda yaya ve öğrencilerde ışık ile yaya geçidi olmadığı için kontrolsüz bir şekilde yoldan karşıya geçmek zorunda kalıyor.

Yetkililerin olaya duyarsız kaldığını ileri süren vatandaşlar yaşanacak bir kazadan önce önlem alınmasını istedi. Şehitler mahalle Muhtarı Cemil Aksoy konuyu BİMER aracılığı ile Karayolları Müdürlüğüne ilettiklerini, diğer yetkili mercilere defalarca yolun çok tehlikeli olduğunu ve plansız bir çalışma yapıldığını söylediklerini kaydetti. Aksoy, “BİMER’e 8 defa dilekçe yazdık. Diğer yetkili mercilere durumu anlattık bir gün burada kötü bir olay yaşayacağız. Yeni yol yaptılar yanında servis yolu da yaptılar ama sitelerde yaşayan ve okula gelen giden insanlar, nerden nasıl karşıya geçer. Evlerine, okullarına nasıl gider gelir, düşünmediler. Yolda bulunan kavşakların kapanması, yukarı sanayide bulunan esnafın işini de bitirdi. Yol olmayınca kimse geçemiyor” dedi.

Bülent Çakır