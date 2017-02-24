Kaza, Keçiören ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, çevre yolu üzerinde seyir halinde olan Volkan Akmeşe kontrolündeki 06 VPH 39 plakalı otomobil, Bağlum köprü altına geldiğinde bir arızadan dolayı yol ortasında durdu.

Şehmuz Kaya yönetimindeki 06 ZOU 58 plakalı kamyon, yol ortasında aniden duran otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişiden 3’ü yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, otomobil içerisindeki 3 yaralıyı çevre hastanelere sevk etti. Kazada yol kenarına savrularak kullanılamaz hale gelen otomobil, olay yerine gelen çekiciyle otoparka götürüldü.

Uğur Kan Yüksek

