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Yol ortasında şiddet gören kadına engelli bir vatandaş yardım etti

Üniversite öğrencileri Taksim Meydan’da toplumsal duyarlılığı gözlemlemek adına ‘Kadına Şiddet’ sosyal deney videosunu çekti. Senaryo gereği erkek arkadaşı tarafından şiddete uğrayan kadına yoldan gelip geçenler bakıp giderken, engelli bir vatandaş akülü arabasıyla müdahale etti.

Yol ortasında şiddet gören kadına engelli bir vatandaş yardım etti

05 Mart 2018 10:22
Yol ortasında şiddet gören kadına engelli bir vatandaş yardım etti - Tıkla İzle

İstanbul’da üniversitede öğrenim gören bir grup öğrenci son zamanlarda artan ve gündemden hiç düşmeyen kadına şiddete dikkat çekmek için sosyal bir deney gerçekleştirdi. Nişantaşı Üniversitesi Psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencileri Toprak Gümüş, Ali Eren Yıldız, Eren Aytan, Azat Kabahat ve Anıl Ersan Taksim Meydan’da iki sevgili arasında yaşanan tartışmayı ve erkeğin kadına yönelik şiddetini gösteren bir deney hazırladı. 

Akülü arabasıyla müdahale etti 

Kalabalığın yoğun olduğu saatlerde deneye başlayan öğrenciler rol icabı, iki sevgili arasında telefon nedeniyle yaşanan kavgayı canlandırdı. Vatandaşlar bir süre kavgaya devam eden çifti sadece izlemekle yetindi. Erkeğin kadına şiddeti daha çok artırdığı sırada ise engelli bir vatandaş akülü sandalyesini şiddet gösteren erkeğin üzerine doğru sürdü. 

Engelli Taner Yılmaz’ın da kavgaya dahil olmasının ardından üniversite öğrencisi Toprak Gümüş bu kez de engelli vatandaşla tartışmaya başladı. Yine diğer vatandaşlar tarafından izlenen tartışmaya bir sivil polis ayırdı. Kalabalığın daha sonra artmasının ardından olayın sosyal deney olduğu açıklandı. 

“Kimse müdahale etmeyince gidip vurayım dedim” 

Akülü arabasıyla kadına şiddete engel olmaya çalışan engelli Taner Yılmaz vatandaşların duyarsızlığından rahatsız olduğunu söyledi. Tesadüfen olayı gördüğünü açıklayan Yılmaz, “Bugün buraya arkadaşlarımla buluşmak için geldim. Aşağı arabamı bırakıp meydana çıktım. Arkadaşları itişirken gördüm. Kimse müdahale etmedi, gidip vurayım dedim. İnsanlar hiç tepki vermedi, şaşırdım. Bir polisin dışında kimse gelmedi” dedi.
Sosyal deneyi hazırlayan öğrencilerinden Toprak Gümüş ise yaklaşan 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle bu deneyi uyguladıklarını söyledi. Engelli bir bireyde tepki görmeyi beklemediklerini ifade eden Gümüş, “8 Mart yaklaşıyor. Ülkemizde kadına şiddet o kadar fazla ki bunun için halkımız ne kadar duyarlı ölçmek istedik. Aslında engelli birinin bize yardım etmesini beklemiyorduk” dedi.  

 

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