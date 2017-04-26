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Yol ücretini vermek istemeyen gençler otobüs şoförünü bıçakladı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde gençler ile otobüs şoförü arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada gençler otobüs şoförünü bıçaklayarak yaraladı, o anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yol ücretini vermek istemeyen gençler otobüs şoförünü bıçakladı

26 Nisan 2017 17:56
Yol ücretini vermek istemeyen gençler otobüs şoförünü bıçakladı - Tıkla İzle

Olay Arifiye ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre ilçe garajlarından otobüse yolcu olarak binen iki genç Merkez Cami durağında inmek istedi. Gençlerin para vermediğini gören otobüs 57 yaşındaki şoförü Mustafa A. gençleri uyararak yol ücretini almak istedi. Gençler istenen ücrete sinirlenerek otobüs şoförüne saldırdı. Otobüs şoförü ve gençler arasındaki yaşanan arbede sonrasında, otobüs şoförü Mustafa A. karın ve bacak bölgesinden aldığı iki bıçak darbesiyle hafif şekilde yaralandı. Yaşanan kavga sonrasında gençler olay yerinden kaçarken, otobüs şoförü olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin, otobüs şoförüne saldıran iki genci yakalayarak gözaltına aldığı öğrenilirken, Mustafa A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yaşanan arbede saniye saniye otobüste bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüs şoförü ile gençler arasında arbede yaşandığı ve gençlerin otobüs şoförünü bıçaklama anı gözüküyor.

Burak Can Tokyürek

Etiketler: bıçaklama, otobüs şoförü, sakarya


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