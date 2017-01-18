Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Yol verme kavgası için aracından indi canından oldu

Yol verme kavgası için aracından indi canından oldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 karayolunda kendisine yol vermediğini iddia ettiği otobüs sürücüsü ile tartışmak için yol ortasında otomobilinden inen sürücü, hızla gelen iki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yol verme kavgası için aracından indi canından oldu

18 Ocak 2017 10:28

Kaza İzmit D100 karayolu Seka Devlet Hastanesi üstgeçidi mevkiinde sabah 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası alınamayan otomobiliyle seyir halinde olan Tacettin Yıldız(40), önündeki halk otobüsünü geçemeyince otobüsün önüne kırarak yol ortasında aracından indi. Kızgın sürücü Yıldız, duraktan yolcu almak için durağa giren 41 BR 252 plakalı halk otobüsü sürücüsü Mevlüt K. (32) ile tartışmak için otobüse yöneldi. Bu sırada kendisini fark etmeyen halk otobüsü sürücünün yola çıkmak için manevra yapmasıyla Yıldız, otobüs ve arkadan hızla gelen Nihat V. İdaresindeki 41 P 3876 plakalı servis minibüsünün arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede iki araç arasında sıkışan Tacettin Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldız’ın cesedi olay yeri incelemesinin ardından cenaze aracıyla İzmit Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Olaya karışan sürücüler ise ifadelerinin alınması için polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yanan kaza nedeniyle D100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık bir saat trafiğe kapanan yol; araç ve ölen sürücünün olay yerinden kaldırılması sonucu yeniden trafiğe açıldı. 

Etiketler: Yol verme kavgası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!