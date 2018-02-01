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Yol verme kavgası kanlı bitti! |İzmir haberleri

İzmir’in Konak ilçesinde, iki sürücü arasında ‘yol verme’ tartışması çıktı. Olayda bir şahıs, 3 kişi bıçaklayarak dehşet saçtı...

Yol verme kavgası kanlı bitti! |İzmir haberleri

01 Şubat 2018 08:18

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Güneşli Mahallesi 525 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan iki otomobil sürücüsü arasında yol vermeme gerekçesi ile sözlü olarak tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce otomobilinden inen O.B., karşı otomobilde bulunan Yunus P. (20), Yahya A. (20) ve İsa A. (25) ile kavga etmeye başladı. Gerginliğin artması sonucu, O.B. isimli şahıs bıçakla Yunus P., Yahya A. ve İsa A.’ya saldırdı. Olayda, Yunus P., Yahya A. ve İsa A. aldıkları bıçak darbeleri nedeni ile ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, olay yerinden kaçan O.B., kısa bir süre sonra polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: sakarya, savaş gemisinde FETÖ üyesi, sevedildi

 

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