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Yol verme kavgasında silahlar çekildi: 2 yaralı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde seyir halinde yol verme tartışması silahlı saldırıya dönüştü. Olayda 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yol verme kavgasında silahlar çekildi: 2 yaralı

02 Şubat 2017 07:13
Yol verme kavgasında silahlar çekildi: 2 yaralı - Tıkla İzle

Olay 22.45 sıralarında Gölcük D-130 karayolu Merkez mahallesi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içinde 4 kişinin olduğu 41 GD 310 plakalı hafif ticari araç, arkalarından hızla gelen 34 plakalı başka bir araç içindeki kişilerle yol verme meselesinden tartışmaya başladı. Seyir halinde sözlü olarak başlayan tartışmayı sonlandırmak isteyen 41 GD 310 plakalı araçtaki 4 kişi, araçlarını otobüs durağına park ederek diğer aracı beklemeye başladılar. Araçlarının içinde beklemeye başlayan 4 kişiden 2’si, hızla gelen tartıştıkları 34 plakalı araçtan inen kişi veya kişilerin silahla ateş etmesi sonucu ayaklarından vurularak yaralandı. 2 Kişiyi yaralayan kişi veya kişiler daha sonra plakasının sonu alınamayan araçlarıyla hızla uzaklaşarak gözden kayboldular.

Faruk Karadağ ile Furkan Akif Erdoğan adlı arkadaşlarının yaralandığını gören diğer iki kişinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralı iki kişi, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ve ayaklarından yaralandığı belirlenen Faruk Karadağ ile Furkan Akif Erdoğan’nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın yaşandığı yeri güvenlik şeridine alan polis ekipleri, 4 adet kurşun deliği olan araçta inceleme yaptı. Araçtaki diğer iki kişiyi ifadelerini almak üzere karakola götüren polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. 

Gürcan Yılmaz - İsmail Gündüz


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