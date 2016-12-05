Diğer
Kategoriler

Yol verme tartışmasında silah ateş aldı

Eskişehir'de, trafikte seyreden iki araç sürücüsünün yol verme yüzünden yaptıkları tartışmada, taraflardan biri diğerine çektiği silahla havaya doğru ateş etti.


05 Aralık 2016 15:10

İsmet İnönü 1 caddesi üzerindeki tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştüğü olayda, mala zarar verme ve silahla ateş etme olayının meydana geldiği anlaşıldı. İddiaya göre; R.K., alınan ifadesinde, yol verme meselesi yüzünden tartıştıkları şüphelilerden K.Y. isimli şahıs aracından aldığı tabancayı kendisine doğrulttuğunu, şahısın yanına gidip tabanca tutan eline sarılarak yukarı doğru kaldırdığını ve kendisini korumak için şahsa bir kaç defa vurduğunu, o esnada tabancanın bir kez ateş aldığını beyan etti.
K.Y. ise, olay esnasında amcası N.Y.'ya ait beylik tabancasını orta torpido gözünden eline alıp, olayı sonlandırmak amacı ile tabanca bulunan elini havaya kaldırarak bir el ateş ettiğini ifade etti. Şüpheli K.Y.'den elde edilen ve olayda kullanmış olduğu, N.Y. adına ruhsatlı bir adet tabanca, bu tabancaya ait bir adet şarjör, toplam 8 adet dolu fişek, 1 adet boş 9 milimetre çapında boş kovan ise muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç