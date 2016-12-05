İsmet İnönü 1 caddesi üzerindeki tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştüğü olayda, mala zarar verme ve silahla ateş etme olayının meydana geldiği anlaşıldı. İddiaya göre; R.K., alınan ifadesinde, yol verme meselesi yüzünden tartıştıkları şüphelilerden K.Y. isimli şahıs aracından aldığı tabancayı kendisine doğrulttuğunu, şahısın yanına gidip tabanca tutan eline sarılarak yukarı doğru kaldırdığını ve kendisini korumak için şahsa bir kaç defa vurduğunu, o esnada tabancanın bir kez ateş aldığını beyan etti.

K.Y. ise, olay esnasında amcası N.Y.'ya ait beylik tabancasını orta torpido gözünden eline alıp, olayı sonlandırmak amacı ile tabanca bulunan elini havaya kaldırarak bir el ateş ettiğini ifade etti. Şüpheli K.Y.'den elde edilen ve olayda kullanmış olduğu, N.Y. adına ruhsatlı bir adet tabanca, bu tabancaya ait bir adet şarjör, toplam 8 adet dolu fişek, 1 adet boş 9 milimetre çapında boş kovan ise muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

