Yola atlayan koyunlara çarpan kamyonet devrildi: 3 yaralı

Kaza, Hassa ve Kırıkhan ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan mevkiine doğru tıbbi yük taşıyan Murat Aldaş idaresindeki 31 AB 394 plakalı kamyonetin önüne aniden küçükbaş hayvanlar çıktı. Hayvanlara çarpmamak için ani manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyoneti devirdi. Kazada, şoför Murat Aldaş ve yanında bulunan Ali Sever ile Cuma B. yaralandı. Ani manevra sırasında bir küçükbaş hayvan da kamyonet altında kalarak telef oldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Küçükbaş hayvan sahipleri ve çobanların kaza sonrası gözden kaybolduğu öğrenilirken, kamyonetin hurdaya döndüğü belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yakup Söylemez - Mehmet Bayrak

