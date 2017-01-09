Karayolları Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Kışın Araç Kullanımı” başlıklı çalışmada seyahate çıkacaklar için öneriler yer aldı. Sürüş sırasında kar ve çamur sıçramasına karşı görüş uzaklığına dikkat edilmesi ve gün ışığının düşük olduğu noktalarda araç aydınlatmasının tamamen açılması gerektiği belirtildi. Kar küreme çalışmasında görüş mesafesinin önemli ölçüde azaldığı kaydedildi. Sürücülerin kar küreme araçlarının çalışmasını gerçekleştirebilmesi için uygun takip mesafesi bırakmalarının son derece hayati önem taşıdığına vurgu yapıldı. “Asla bir kar küreme aracını geçmeyin, olağanüstü durumlar için araçta mum, kibrit, çakmak, battaniye, dayanıklı enerji besinleri bulundurun” denildi.

Alp Eren Kaya - Türkiye gazetesi