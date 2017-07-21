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Yola çıkan inek kazaya neden oldu: 9 yaralı

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde yola çıkan inek kazaya neden oldu. Kazada art arda çarpışan iki otomobildeki toplam 9 kişi yaralanırken inek ise telef oldu.

Yola çıkan inek kazaya neden oldu: 9 yaralı

21 Temmuz 2017 13:49

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 65’inci kilometresinde meydana geldi. Ali O.’nun kullandığı 06 ABP 171 plakalı otomobil, yola aniden çıkan ineğe çarptı. Yol kenarına savrulan inek telef olurken Mustafa Ç.’nin kullandığı Almanya tescilli TRTC29 plakalı otomobil de 06 ABP 171 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, Ali O. ile her iki otomobilde bulunan Selime Ç., Şükran Ç., Müberra Ç., Zeynep Şule Ç., Mehmet Taha Ç., Elif D., Emine O. ve Büşra Y. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Şinasi İnan

Etiketler: inek, kaza, şanlıurfa


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