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Yola çıkan köpeğe çarpmamak isterken kaza yaptı: 6 yaralı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü takla attı, kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Yola çıkan köpeğe çarpmamak isterken kaza yaptı: 6 yaralı

09 Ağustos 2017 14:08

Edinilen bilgiye göre kaza, D-100 karayolu Suşehri geçişinde meydana geldi. Erzincan’dan Tokat istikametine gitmekte olan 36 SC 219 plakalı otomobilin sürücüsü D.İ (52), önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Direksiyonu kırması ile kontrolden çıkan araç takla attı. Kazada; sürücü ile aynı araçta bulunan eşi H.S. (43), Z.N. (21), İ.S. (10), 9 aylık H.İ. ve sürücünün kayınpederi Y.A. (69) yaralandı. Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nevzat Yücel 

 


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