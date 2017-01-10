Ordu’da iki gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışının ağırlığına dayanamayan 3 ağaç devrilerek 25 km’lik Çaybaşı-Ünye karayolunu kapattı. Sabahın erken saatlerinde meydan gelen olayda yol iki saat ulaşıma kapandı. Bir hasta ihbarına giden 112 ambulansı da yolun kapalı olması sebebiyle başka yoldan gitmek için geri dönmek zorunda kaldı. Yolun kapalı olması sebebiyle onlarca araç yolda mahsur kaldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makinesi uzun uğraşlar sonucu yola devrilen 3 ağacı kaldırarak yolu ulaşıma açtı.

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, tüm ülkeyi etkileyen kış koşullarının Ordu'da da kendisini hissettirdiğini belirtti. Etkili olan kar yağışı sonucunda Ordu il genelinde kar kalınlığının ortalama 66 cm olduğunu belirten Balkanlıoğlu, “Akkuş İlçemizde ve mahallelerinde kar 1.5 metreyi aştı. Ulaşım arterlerimizde aksamalar yaşanırken, karayollarına bağlı il ve devlet yollarında bir sorun gözükmüyor. Güçlükle de olsa ulaşım devam ediyor. Karayolları ekipleri hummalı bir şekilde yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor” dedi.