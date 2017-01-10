Diğer
Kategoriler

Yola devrilen ağaçlar trafiği kapattı

Ordu’da etkili olan kar yağışı ilçeler arasındaki ulaşımı büyük ölçüde etkiledi.

Yola devrilen ağaçlar trafiği kapattı

10 Ocak 2017 10:31
Yola devrilen ağaçlar trafiği kapattı - Tıkla İzle

Ordu’da iki gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışının ağırlığına dayanamayan 3 ağaç devrilerek 25 km’lik Çaybaşı-Ünye karayolunu kapattı. Sabahın erken saatlerinde meydan gelen olayda yol iki saat ulaşıma kapandı. Bir hasta ihbarına giden 112 ambulansı da yolun kapalı olması sebebiyle başka yoldan gitmek için geri dönmek zorunda kaldı. Yolun kapalı olması sebebiyle onlarca araç yolda mahsur kaldı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makinesi uzun uğraşlar sonucu yola devrilen 3 ağacı kaldırarak yolu ulaşıma açtı. 

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, tüm ülkeyi etkileyen kış koşullarının Ordu'da da kendisini hissettirdiğini belirtti. Etkili olan kar yağışı sonucunda Ordu il genelinde kar kalınlığının ortalama 66 cm olduğunu belirten Balkanlıoğlu, “Akkuş İlçemizde ve mahallelerinde kar 1.5 metreyi aştı. Ulaşım arterlerimizde aksamalar yaşanırken, karayollarına bağlı il ve devlet yollarında bir sorun gözükmüyor. Güçlükle de olsa ulaşım devam ediyor. Karayolları ekipleri hummalı bir şekilde yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor” dedi.  


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç