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Yola dökülen yağ faciaya yol açtı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yola dökülen yağ yüzünden kamyonetle tır kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada, baba oğul hayatını kaybetti.

Yola dökülen yağ faciaya yol açtı

19 Mart 2018 16:41

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 13.15 sıralarında Yenişehir-İnegöl karayolu 7. kilometresinde meydana geldi.
İddiaya göre, Yenişehir’den İnegöl’e istikametine giden 25 yaşındaki Tayfun Keklik yönetimindeki 16 UA 956 plakalı kamyonet yola dökülen yağ nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı yönden gelen 36 yaşındaki Feridun Dereli yönetimindeki 26 SZ 549 Plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet hurdaya dönerken, araç sürücüsü Tayfun Keklik ile yanında bulunan babası 47 yaşındaki Rasim Keklik olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü Feridun Dereli olayı yara almadan atlatırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fatih Ak

Etiketler: bursa, yağ

 

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