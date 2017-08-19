Yola fırlayan yavru ceylana otomobil çarptı!

Edinilen bilgilere göre, Kumru-Fatsa karayolu Karaağaç Mahallesi üzerinde yola çıkan yavru ceylana seyir halindeki bir araç çarptı. Yaralanarak yere yığılan yavru ceylan, yoldan geçmekte olan vatandaşların yardımıyla Kumru Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim edildi. Zabıtalar tarafından koruma altına alınan yaralı ceylan, gerekli işlemlerin ardından tedavisinin yapılabilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Yavru ceylanın buradaki tedavisinin ardından yeniden ormana salınacağı öğrenildi.

Metin Akyürek