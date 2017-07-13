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Yola kaçan topu almak isterken minibüsün altında kaldı

Gaziantep’te yola kaçan topun peşinden koşan 2 buçuk yaşındaki çocuk, halk minibüsün altında kaldı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yola kaçan topu almak isterken minibüsün altında kaldı

13 Temmuz 2017 15:13
Yola kaçan topu almak isterken minibüsün altında kaldı - Tıkla İzle

Kaza, Gaziantep’in İncili Mahallesi 57 nolu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 buçuk yaşındaki Rabia Biricik’in evin önünde arkadaşları ile birlikte oynadığı top, 7 nolu caddeye kaçtı. Topun peşinden koşturan Rabia, cadde üzerinde seyir halinde bulunan Mehmet A. (29) idaresindeki 27 H 0260 plakalı halk minibüsünün altında kaldı. Minibüsün ezdiği küçük Rabia yere yığıldı.

Feci kaza çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazaya şahit olan küçük kızın arkadaşlarının yaşadığı korku ve yoldan geçenlerin yaşadığı panik görüntülere yansıdı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Rabia Biricik’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından küçük Rabia’nın cenazesi Yeşilkent Mezarlığı’na defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

3 çocuğundan ortancası olan Rabia’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan baba Ramazan biricik’in, kızına bir kaç gün öncesinde 2 kol saati aldığını, fakat kızının saatleri kullanamadan hayatını kaybettiğini söyledi.

(Mehmet Bulut/İHA)


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