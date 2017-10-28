Diğer
Kategoriler

Yola kontrolsüz çıkan tır dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı

Kayseri'de kontrolsüz olarak yola çıkan tırın iki otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yola kontrolsüz çıkan tır dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı

28 Ekim 2017 23:18
Yola kontrolsüz çıkan tır dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı-Malatya karayolunun 8. kilometresinde, Pınarbaşı istikametine seyreden 38 ST 655 plakalı otomobil ile 38 E 5115 plakalı otomobil, kavşaktan kontrolsüz olarak yola çıkan Gürcü asıllı şoför idaresindeki GEPZ 810 plakalı tıra çarptı. Tırın altında sürüklenen otomobilde bulunan 20 yaşındaki Ferdi A. olay yerinde hayatını kaybederken, 20 yaşındaki Ömer E. ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Savaş U. (21), Kurthan A. (21) ve Süleyman E. (20) ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tır şoförünün gözaltına alındığını, kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı bildirildi. 

Alparslan Ötüken
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç