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Yola tuzaklanan EYP imha edildi

Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde teröristlerle tuzaklanmış el yapımı patlayıcı bulunarak, kontrollü bir şekilde imha edildi.


26 Eylül 2016 16:30

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, vatandaşlarımızın her türlü terör eylemlerinden korunması, seyahat etme haklarını rahatlıkla kullanması maksadıyla her türlü tedbir alınmaktadır. Bu tedbirler kapsamında icra edilen mayın ve EYP araması esnasında; Kocaköy ilçesi Diyarbakır - Bingöl karayolu Çaytepe Mevkiinde karayolunun kenarına gömülü vaziyette 2 adet jelikan bidon içerisinde yaklaşık 120 kilogram amonyum nitrat ve infilaklı fitil bulunan EYP düzeneği tespit edilmiştir. Tespit edilen EYP, karayoluna zarar vermemek amacıyla boş bir arazide Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli bir şekilde patlatılarak imha edilmiştir. Patlama sonrası herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat özgürlüğünü rahatlıkla kullanabilmesini sağlamak amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edilmektedir” denildi. 

Etiketler: Diyarbakır-Bingöl karayolu, eyp, imha


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