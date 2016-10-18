Kaza, merkeze bağlı Yeşil Mahalle yolunda meydana geldi. 5000 Evler - Aydınlıkevler arasında çalışan Kemal Şahin idaresindeki 78 BT 191 plakalı özel halk otobüsü, tali yoldan ana yola çıkmakta olan Bayram Öğüt idaresindeki 78 BD 999 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bebeği kemer kurtardı

Otobüsün içerisindeki kameralara yansıyan kaza anında, bebek arabasındaki 2 yaşlarındaki bir çocuğun, takılı olan kemeri sayesinde fırlamaktan kurtulduğu ve korkuyla annesine sarıldığı görülürken, bazı yolcular da kaza şiddetiyle etrafa savruluyor.

Meydana gelen kazayı otobüs içerisindeki yolcular hafif sarsıntılar ile atlatırken, yolculardan bazılarının süratli gittiği gerekçesi ile otobüsü şoförüne gösterdikleri tepki de kameralara yansıdı. Kazada hafif şekilde yarlanan otomobil sürücüsü Öğüt ise olay yerine gelen 112 ambulansı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Artan kaza sebepleri dile getirilmiş

Öte yandan, kent gelinde son yıllarda artan otobüs kazalarının ve trafik kuralı ihlallerinin sebebi olarak şehir içi trafik yoğunluğu ve otobüs hatlarının bir saatlik süre içerisinde belirtilen iki nokta arasını kat etmesi gerektiği belirtildi.

Karabük Özel Halk Otobüsçüleri Derneği yetkilileri ise, geçtiğimiz Ocak ayında yaşanan kazalar ve ihlaller ile ilgili Karabük Belediyesine resmi bir başvuruda bulunarak çözüm önerilerini ifade ettiklerini belirtiler.

Dernek yetkilileri tarafından Karabük Belediyesine gönderilen yazıda yer alan, “Çalışma düzen ve sistemi istenilen seviyede olmayıp, 25 hattan 18’inde mutlaka düzenleme gerekmektedir. Çünkü bu hatlar 60 dakika üzerinden hesaplanmış, artan trafik ve yoğunluk sebebiyle araçlar seferlerini düzenli yapamamakta, sürücü ve personel 1 dakika bile istirahat edememekte, birçok kez trafik ihlali yaparak, seferini tamamlamaya çalışmakta ve hem işletmecisini hem de yolcusunu riske atmaktadır. Araçların süratli bir şekilde seferlerini tamamlamaya çalışmaları bir çok kez şikayet konusu olmuş ve bu şikayetler BİMER’e iletilmiştir” ifadeleri dikkat çekiyor.

Yasin Erdem