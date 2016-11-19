İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yeni yolcu gemilerinden 'Soma 301', ilginç bir olaya ev sahipliği yaptı. Yavrularını güvenli bir alanda doğurmak için kendine bir yer arayan hamile bir kedi, gece saatlerindeki temizlik sırasında Bostanlı İskelesi’nde bulunan gemiye girerek koltuklardan birine yerleşti. “Davetsiz misafiri” görünce oldukça şaşıran gemi personeli, hayvanın doğum yapmak üzere olduğunu anlayınca uzaktan takibe başladı. Soma 301, bir süre sonra 5 sevimli yavrunun dünyaya gelişine şahitlik yaptı. Yavrularını emziren anne kedi, sabahki ilk sefer öncesine kadar bulunduğu yerden kalkmayınca, İZDENİZ personeli tarafından bulundukları alan şeritle kapatılarak uyarıcı işaret koyuldu. Böylece yeni doğmuş yavrular sefer sırasında da rahatça beslenebildi. Yolcular ise bir yandan anne kedi ve yavrularını ilgiyle izlerken bir yandan da duyarlı davranışları nedeniyle İZDENİZ çalışanlarına teşekkür etti. 5 yavru ve anne kedi, daha sonra sağlık kontrollerinin yapılması için Karşıyaka Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü personellerine teslim edildi.