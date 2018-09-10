Yolcu gemisinde korku dolu dakikalar

Rusya, Japonya ve Güney Kore arasında bulunan Japon denizine kıyısı bulunan Vladivostok şehrinin açıklarında yelkenli Rus yolcu gemisi fırtına sırasında denizin ortasında kaldı. Geminin bir tarafının sular içerisinde kaldığı olayda gemi neredeyse 40 derece dalgalara yattı. Gemide bulunan yolcular ise batma tehlikesi yaşayan gemide büyük korku yaşadı.

Gemi kaptanı tarafından çekilen görüntülerde yolcuların çığlıklar attığı, denize düşmemek için geminin demirlerini tuttukları, bazı yolcularında birbirine sımsıkı sarılarak birbirlerini koruduğu gözlendi. Uzunca süren olayda yolcular arasında çocuklar, gençler ve kadınlarında olduğu gözlendi.

GEMİ KAPTANI HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Gemide yaşayan paniği telefon kamerasıyla çekerek sosyal medya hesabına atan gemi kaptanının çekim sırasında kahkahalar atarak yolcuların durumuna güldüğü gözlendi. Rusya denizcilik kanunlarına göre gemi kaptanının lisansının iptal edileceği öğrenildi. Gemi kaptanının tehlike anında yolcuların tümünün gemi içerisine alması, can simitleri dağıttırması ve güvenliklerinin sağlaması gerekirken gemi kaptanı video çekerek yolcuların canını tehlikeye attığı için görevden uzaklaştırılacağı öğrenildi.

Erhan Altıparmak