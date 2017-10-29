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Yolcu gibi bindiler, hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudular

İzmir'de tiyatro ile uğraşan bir grup genç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla metroya yolcu gibi binerek hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu. Marşın ilk kıtasını işaret dilini de kullanarak okuyan gençlere, yolcular da 10. Yıl Marşı ile yanıt verdi.

Yolcu gibi bindiler, hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudular

29 Ekim 2017 15:48
Yolcu gibi bindiler, hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudular - Tıkla İzle

Bornova Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla güzel bir etkinlik gerçekleştirdi. Bir grup genç, Bornova istasyonundan metroya yolcu gibi bindi, ardından Türk bayraklarını çıkararak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okudu. Aynı zamanda işaret dilini de kullanan gençler, daha sonra yolcularla birlikte 10. Yıl Marşı'nı seslendirdi. Gösterdikleri performans hakkında konuşan Melih Karaman, "Cumhuriyetimizin 94. yılında hem halkımızla iç içe, hem de interaktif bir gösteri yapalım dedik. Yolcular da bu coşkuya ortak oldu. Marşımızın ilk kıtasını bir durak boyunca okuduk. Gösteri interaktif olduğu için bir süre sonra yolcular da 10. Yıl Marşı'nı okumaya ve bizi alkışlamaya başladı" dedi. 

Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri

 

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