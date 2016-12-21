Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum Osmancık istikametinden Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesine seyir halindeyken durdurulan yolcu otobüsünde yapılan kimlik kontrolü esnasında iki yolcunun tedirgin davranışlarından şüphelendi. M.K ile Y.K. adlı şahısların oturdukları koltukta yapılan aramada koltuğun arasına sıkıştırdıkları poşetin içinde 76 gram bonzai tespit edildi.

Uyuşturucu maddelere el konurken, otobüsten indirilerek gözaltına alınan iki şüpheli emniyete götürüldü.

Murat Çelik A.