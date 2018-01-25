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Yolcu Minibüsü buzlu yolda devrildi: 2 yaralı

Alaplı-Akçakoca yolunda gizli buzlanma sebebiyle kaza yapan yolcu minibüsü 2 kişi yaralandı.

Yolcu Minibüsü buzlu yolda devrildi: 2 yaralı

25 Ocak 2018 11:33

Karayoluyolu Alaplı-Akçakoca istikametinde meydana gelen kazada İrahim Ş.(50) idaresindeki 81 KC 880 plakalı yolcu minibüsü yoldaki gizli buzlanma nedeniyle bir anda kontrolden çıktı. Kayan araç, bariyerlere çarparak yolda yan yattı. Kazanın etkisiyle yolcu minibüsün içinde bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Kazada yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansıyla tedavi altına alındı. Yan yatan yolcu minibüsü çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yaklaşık 1 saat boyunca aksayan trafik açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.  

Ertuğrul Yüksel

 

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