Diğer
Kategoriler

Yolcu minibüsü devrildi: 16 yaralı

Denizli'nin Honaz ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 16 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü devrildi: 16 yaralı

28 Aralık 2016 22:24

Edinilen bilgilere göre, Çivril ilçesinden Denizli merkeze yolcu taşıyan Ali Kavas (47) idaresindeki 20 L 2251 plakalı minibüs, Yokuşbaşı Mahallesi yakınlarında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolun sağındaki toprak yığınına çarpan minibüs, yolun sol tarafına geçerek bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı, ağaçlara çarparak devrildi. Kazada minibüs sürücüsü Kavas ile yolcular Ayşe Abalı, Aykut Hayta, Muhittin Solak, Celal Avcı, Hatice Yılmaz, Mehmet Ali Yaka, Fahrettin Küçükkaptan, Gülnur Nergiz Abalı, Abey Abalı, Burcu Kocaboğan, Cennet Küçük, Mustafa Gediz, Fatma Tort, Betül Özkan ve Duygu Akça yaralandı. Yaralılar, Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırılırken, yaralılardan Duygu Akça'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, ulaşım bir süre Denizli-Çivril karayolunda tek şeritten sağlandı.
Kaza nedeniyle ilgili soruşturma başlattı. 

Medeni Topaloğlu
 

Etiketler: kaza, yolcu minibüsü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 5°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç