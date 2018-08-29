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Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı...

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bir yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı...

29 Ağustos 2018 19:13

Alınan bilgilere göre kaza, Tatvan Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde meydana geldi. Bitlis - Tatvan arasında yolcu taşımacılığı yapan Ferdi Uslu yönetimindeki 13 J 0172 plakalı minibüs, Bitlis’ten Tatvan’a gelirken Tatvan Otogarı önündeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde dönüş yapan İbrahim Durgun yönetimindeki 16 FD 013 plakalı otomobil ile çarpıştı. 

Kazada yaralanan, otomobil sürücüsü İbrahim Durgun ile aynı araçtaki Aynur Durgun ve minibüs sürücüsü Ferdi Uslu ile minibüsteki 9 yolcu, kaza yerine çağırılan ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza ile ilgili inceleme sürerken, kazada yaralanan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.  

Hakan Okay 

 

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