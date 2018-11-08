İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı |Sakarya haberleri

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı |Sakarya haberleri
Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı |Sakarya haberleri

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Sakarya Üniversitesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki 54 BM 800 plakalı otomobil ile E.B. idaresindeki 54 M 0426 plakalı yolcu minibüsü üniversite caddesi üzerinde çarpıştı. Çarpma sonrasında iki araçta maddi hasar meydana geldi. Kazada yolcu minibüsü içinde bulunan 8 yolcu yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından 5'i ToyotaSa İlk Yardım ve Acil Hastanesine, 3 kişi ise Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ilgili inceleme başlatıldı.  

Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.