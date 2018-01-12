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Yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu-Cide karayolunda yolcu minibüsü ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

12 Ocak 2018 20:55
Yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Ağlı-Seydiler karayolunda Kastamonu’dan Cide’ye yolcu taşımacılığı yapan Murat Aydın idaresindeki 37 FG 200 plakalı yolcu minibüsü ile Ahmet Maşaoğlu yönetimindeki traktör çarpıştı. Feci kazada traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü Ahmet Maşaoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Satiye Maşaoğlu ise ağır yaralandı. Ayrıca minibüste yolcu olarak bulunan Aleyna D. de yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Satiye Maşaoğlu ve minibüste bulunan Aleyna D., Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Satiye Maşaoğlu’nun hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakım ünitesine alındığı belirtildi.

Öte yandan kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, kaza yerinde incelemelerde bulundu. Ardından Ahmet Maşaoğlu’nun cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Vedat Yunus İkizoğlu
 

 

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