Edinilen bilgiye göre, Siverek-Şanlıurfa karayolu 7'nci kilometresinde devlet hastanesine yolcu taşıyan Musa Güngördü idaresindeki 63 D 0527 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı. Kazada Burhan B., Fidan B., Eyyüp K., Mürvet İ., İlyas K., İpek K., Özgür A., Döndü B., Leyla G. ile Nebahat B. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cuma Sarı

ŞANLIURFA