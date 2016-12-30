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Yolcu minibüsü kaza yaptı

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı kırsal Mahbubeler Mahallesi yakınlarındaki Bandırma-Karacabey yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında özel bir firmaya ait midibüs kar nedeniyle kayganlaşan yoldan şarampole uçtu.

Yolcu minibüsü kaza yaptı

30 Aralık 2016 11:54

Edinilen bilgiye göre, Ömer Atmaca yönetimindeki 10 PJ 852 plakalı yolcu midibüsü içerisinde bulunan 8 yolcuyla Bandırma'dan Bursa'ya hareket etti. Mahbubeler Mahallesi yakınlarına geldiğinde karın etkisi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle midibüs şarampole uçtu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile midibüsteki 8 yolcudan sıkışan bir yolcu kurtarılarak Bandırma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada hafif yaralanan yolcular tedbiren hastaneye kaldırıldı. 

İbrahim Aldemir

Etiketler: Bandırma, kaza, yolcu minibüsü


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