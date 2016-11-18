Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi ile Toroslar ilçesindeki Ayvagediği Mahallesi arasında sefer yapan Ecevit Yılmaz yönetimindeki 33 M 0635 plakalı yolcu minibüsü, Evrenli Mahallesi'ni geçtikten sonra mucurlu yolda virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı.

Yaklaşık 20 metrelik şarampole düşen minibüsteki yolculardan Mustafa Bulut (70) ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Cenazeler ise olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, AFAD ve jandarma tarafından bulundukları yerden vinç yardımı ile çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.