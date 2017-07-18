Diğer
Kategoriler

Yolcu minibüsü yan yattı: 4 yaralı

Bursa’da yolcu taşıyan minibüs başka bir aracın arkadan çarpması sonucu yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay merkez Osmangazi ilçesi Yalova yolu üzerinde meydana geldi.

Yolcu minibüsü yan yattı: 4 yaralı

18 Temmuz 2017 09:47

İddiaya göre Şevket S. İdaresindeki 16 M 1661 plakalı yolcu minibüsü Yalova yolu üzerinde seyrederken plakası henüz tespit edilemeyen bir araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yan yattı. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen araç olay yerinden hızla kaçtı. Yalova yolu bir süre trafiğe kapatılırken minibüs içerisinde bulunan yolculardan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımı ile minibüsten çıkarılırken olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya sebebiyet vererek kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Bir süre trafiğe kapatılan yol minibüs olay yerinden kaldırılınca tekrar trafiğe açıldı. 

Cengiz Gündüz

Etiketler: bursa, kaza, yolcu minibüsü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!