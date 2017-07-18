Yolcu minibüsü yan yattı: 4 yaralı

İddiaya göre Şevket S. İdaresindeki 16 M 1661 plakalı yolcu minibüsü Yalova yolu üzerinde seyrederken plakası henüz tespit edilemeyen bir araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yan yattı. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen araç olay yerinden hızla kaçtı. Yalova yolu bir süre trafiğe kapatılırken minibüs içerisinde bulunan yolculardan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımı ile minibüsten çıkarılırken olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya sebebiyet vererek kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Bir süre trafiğe kapatılan yol minibüs olay yerinden kaldırılınca tekrar trafiğe açıldı.

Cengiz Gündüz