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Yolcu minibüsünün çarptığı liseli 2 genç hayatını kaybetti

Konya’da liseli iki genç yolun karşısına geçmek isterken yolcu minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yolcu minibüsünün çarptığı liseli 2 genç hayatını kaybetti

25 Ekim 2016 10:51

Kaza, saat 08.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet A. yönetimindeki 42 M 8379 plakalı yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsüm Ertürk (17) ve Mehmet Can Olcay’a (18) çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki genç, yola savruldu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahale sonrası Gülsüm Ertürk ile Mehmet Can Olcay'ın hayatını kaybettikleri belirlendi. Hayatını kaybeden iki gencin cansız bedenleri yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Beyhekim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Minibüs sürücü Ahmet A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Öte yandan, iki gencin hayatını kaybettiği kaza yerinin yakınında bulunan üst geçit bulunması dikkat çekti.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Mustafa Beşer
KONYA

Etiketler: Yolcu minibüsünün çarptığı liseli


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