Edinilen bilgiye göre, Selçuk D. idaresindeki 67 SF 824 plakalı yolcu minibüsü sanayi sitesi içerisinde Raşit Ören’e çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere yığılan Ören’in yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede müşahede altına alınan Ören’in hayati tehlikesi bulunmazken, kazaya karışan minibüs sürücüsü ifadesinin alınması için Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

Vedat Kılıç

