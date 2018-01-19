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Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 29 yaralı

Muş ile Bingöl’ün Solhan ilçesi arasında ağır kış koşulları nedeniyle bir yolcu otobüsünün dereye uçması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 29 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 29 yaralı

19 Ocak 2018 09:27
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 29 yaralı - Tıkla İzle

Hatay’dan Muş istikametine gitmekte olan özel bir firmaya ait A.Ö. yönetimindeki 34 DF 3668 plakalı yolcu otobüsü, ağır kış koşulları nedeniyle yoldan çıkarak dereye uçtu. Muş-Solhan karayolundan metrelerce yuvarlanarak dereye uçan otobüste 6 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Muş ve Solhan’daki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenler ise yoğun kar yağışı altında halat yardımıyla dere yatağından çıkarılarak ambulanslara alındı.
Bölgede güvenlik önlemi alan askerler ise otobüste yolculara ait eşyaları taşıyarak güvenli bir ortama aldı. 

Uğur Ulu - Nejdet Armağan
 

 

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