Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 19.00 sıralarında merkez İzmit ilçesi Kent Konut yakınlarında meydana geldi. Cemil B. idaresindeki 41 J 0477 plakalı özel halk otobüsü, gizli buzlanma sebebiyle devrildi. Kazanın ardından adeta can pazarı yaşandı. Yolcular yan yatan otobüsten güçlükle çıktı. Bazı yolcular çevrede bulunanların yardımı ile çıkartıldı. Kaza sonrası olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yolcular Sümeyye B., İpek A., Samet D., Ali T., Duygu B., Havvanur G., yabancı uyruklu Saeed Omer Bin F. ile ismi öğrenilemeyen 3 kişi daha yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansı ile çevre hastanelere sevk edildi. Kazanın ardından yolcular ile otobüs şoförleri arasında tartışma çıktı. Sert tartışmayı araya giren polis ekipleri yatıştırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.