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Yolcu otobüsü eve girdi: 3 yaralı

Ankara-Van seferini yapan ve Pınarbaşı-Darende karayolu ulaşıma kapalı olduğu için Elbistan-Malatya güzergahını kullanan yolcu otobüsü, buzlu zeminde kayarak yol kenarındaki eve girdi. Kazada, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.


27 Aralık 2016 13:55

Ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı ve tipi nedeniyle, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi ile Sivas’ın Gürün ilçesini birbirine bağlayan karayolunun 0-50 kilometreleri arasında kalan kısmı ulaşıma kapandı. Bu güzergahın devamında bulunan Gürün-Darende-Malatya karayolunun da 0-19. kilometreleri arasında, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere yolcu taşıyan otobüsler de en kısa güzergah olan Pınarbaşı-Göksun-Elbistan-Darıca yolunu tercih etti. 

Ankara-Van seferini yapan 65 NF 935 plakalı yolcu otobüsünün şoförü de bu güzergahı kullanmak istedi. Elbistan-Darıca kavşağına kadar ilerleyen otobüsün sürücüsü, yolun kaygan ve buzlu olması nedeniyle kontrolünü kaybetti. Savrulan ve kayan otobüs, yol kenarındaki taş bir eve çarparak durabildi. Kazada, otobüsün ön kısmı büyük hasar görürken evde de kısmi çökme yaşandı. Kazada otobüs sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi, hafif şekilde yaralandı.

Kazayı yara almadan atlatan yolcular, başka bir otobüse alınarak yollarına devam etmek zorunda kaldı. Kaza yapan otobüs ise vinç yardımıyla çıkarılabildi.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. 

Murat Sürücü
KAHRAMANMARAŞ 


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