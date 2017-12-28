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Yolcu otobüsü ile ambulans çarpıştı: 6 yaralı

Şanlıurfa’da bir hastayı Adana’ya sevk eden ambulans ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3’ü sağlık personeli, 1’i polis 6 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü ile ambulans çarpıştı: 6 yaralı

28 Aralık 2017 21:39

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Reşit Direkli Bulvarı üzerinde yaşandı. Psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen M.A. adlı şahsı Adana’ya sevk eden Halil Ç. yönetimindeki ambulans ile Diyarbakır’a yolcu taşıyan Raydin B. yönetimindeki 33 SR 157 plakalı şehirlerarası otobüs çarpıştı. Kazada ambulans, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Ambulans sürücüsü Halil Ç., sağlık personelleri Mehmet Davut Satıcı, Demet Kara ve sevki yapılan M.A. ile babası Mahmut A. ve hastaya refakat eden polis memuru Şemsettin P.’nin yaralandığı kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı meslektaşları ile diğer yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan yolcular ise çağrılan başka bir otobüsle Diyarbakır’a gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Şinasi İnan
 

 

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