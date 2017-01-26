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Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Tokat’ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

26 Ocak 2017 13:47
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat-Amasya Karayolu Kuruçay mevkisi yakınlarında bir otomobilin virajı alamayarak kontrolden çıkması sonucu karşı yöne geçerek otobüsle çarpışması sonucu meydana geldi. Amasya’dan Tokat istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü şoförünün otomobile çarpmamak için manevra yapması sonucu şarampole araçla birlikte savruldu. Çarpmanın etkisi ile birlikte yaklaşık 10 metre otobüsün önüne alarak sürüklediği otomobilde bulunan 4 kişiden 3’ü hayatını kaybederken, otobüs şoförü ile birlikte 5 kişi yaralandı. Olay yerinde araç içindeki cenazelerin kimlik tespiti çalışmaları devam ediyor. 


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