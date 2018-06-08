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Yolcu otobüsü ile tanker çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Tekirdağ’da yolcu otobüsüyle tanker çarpıştı. İlk belirlemelere çok sayıda yaralı var. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yolcu otobüsü ile tanker çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

08 Haziran 2018 09:57

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